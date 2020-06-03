В Татарстане могут запретить продажу алкоголя небольшим барам

3 Июнь 2020 2020-06-03T22:15:18+03:00

Изменения также будут способствовать снижению потребление алкоголя. Фото: Алексей ФОКИН

Это обеспечит защиту интересов граждан, проживающих в многоквартирных домах

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В Татарстане алкоголь могут перестать продавать заведения площадью менее 50 квадратных метров. Такой проект поправок внесли депутаты Госсовета республики Марат Галеев, Лутфулла Шафигуллин и Ринат Гайзатуллин.

Речь идет о запрете продажи спиртных напитков «на объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 квадратных метров».

- Предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить защиту интересов граждан, проживающих в многоквартирных домах, и будут способствовать снижению потребление алкогольной продукции, - отмечается в пояснительной записке к документу.

ИСТОЧНИК KP.RU