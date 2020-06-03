В Татарстане могут запретить продажу алкоголя небольшим барам
В Татарстане алкоголь могут перестать продавать заведения площадью менее 50 квадратных метров. Такой проект поправок внесли депутаты Госсовета республики Марат Галеев, Лутфулла Шафигуллин и Ринат Гайзатуллин.
Речь идет о запрете продажи спиртных напитков «на объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 квадратных метров».
- Предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить защиту интересов граждан, проживающих в многоквартирных домах, и будут способствовать снижению потребление алкогольной продукции, - отмечается в пояснительной записке к документу.
ИСТОЧНИК KP.RU