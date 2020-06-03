2020-06-03T15:00:49+03:00
Общество

Глава АИР Татарстана Талия Минуллина решила повысить свою узнаваемость

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Как передает интернет-ресурс «Итиль», глава агентства инвестиционного развития (АИР) республики Талия Минуллина решила повысить свою узнаваемость в информационном поле и встретилась с депутатом Госдумы Равилем Хуснуллиным в костюме с изображением 100-долларовых купюр.

Судя по описанию на странице в Twitter, на встрече обсуждалось развитие инвестиционной деятельности Татарстана и энергосервисный контракт. Надо сказать, она сама себе устанавливает дресс-код. Чиновница уже появлялась в хиджабе на заседании саммита «Россия - исламский мир: KazanSummit 2019», а также надевала его во время бизнес-форума «Татарстан - Саудовская Аравия».

Впрочем, Минуллина не только знает, как нужно привлекать инвестиции в регион, но и известна особой позицией к служебным романам: «В Татарстане служебных романов нет, потому что все родственники».

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