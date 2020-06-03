ВТБ в Татарстане оказал поддержку клиентам на 10 млрд рублей

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:09:55+03:00

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ВТБ в Татарстане одобрил кредитные каникулы для 6,4 тысяч заемщиков – физических лиц на 4,7 млрд рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, предоставил кредитную помощь на 4.8 млрд рублей. Общая сумма поддержки составила 10 млрд рублей.

Приоритетным направлением работы ВТБ в текущих условиях стала поддержка жителей и предприятий Татарстана, пострадавших от пандемии COVID-19. С конца марта ВТБ одобрил кредитные каникулы для 6,4 тысяч заемщиков – физических лиц на 4,7 млрд рублей, из которых 4,9 тыс. (2,8 млрд рублей) — по потребительским кредитам, более одной тысячи заявок – по ипотеке (1,8 млрд рублей), 286 по автокредитам (134 млн рублей). Дополнительной мерой поддержки в апреле стала новая государственная программа субсидирования ипотечной ставки. ВТБ первым начал принимать заявки и выдавать ипотеку под 6,5% годовых. В рамках «Ипотеки с господдержкой 2020» банк в регионе на текущий момент выдал 231 займ на сумму 504 млн рублей.

В рамках госпрограммы кредитования компаний на выплату заработной платы сотрудникам банк заключил с региональными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 115 соглашений на 538 млн рублей. Льготное финансирование получили представители сферы услуг, общественного питания, розничной торговли непродовольственными товарами и другие. Также ВТБ в Татарстане одобрил реструктуризации кредитов представителям среднего и малого бизнеса как по собственным программам, так и в рамках государственных мер на 10,5 млрд рублей, из них на 4,3 млрд рублей уже реструктурированы кредиты 111 региональным предприятиям.

С 1 июня ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых в рамках Постановления Правительства РФ № 696. В первый день работы новой программы банк в регионе уже одобрил 21 заявку на сумму более 500 млн рублей. Заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки №422 и 1764.

Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Татарстане на 1 апреля превысил 151,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 2,8%. Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц вырос на 1,6% и составил 154,8 млрд рублей. Кредитный портфель в сегменте корпоративного бизнеса составил 63,4 млрд рублей. Объем привлеченных средств юрлиц на отчетную дату достиг 57,6 млрд рублей.

За первый квартал текущего года ВТБ в Татарстане выдал жителям республики кредитов на сумму 11,7 млрд рублей, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Розничный кредитный портфель банка в регионе увеличился с начала года на 5% и на 1 апреля 2020 года превысил 88 млрд рублей. Портфель привлеченных средств населения вырос с начала года на 5% до 97,2 млрд рублей. Жители республики все чаще для сохранения и преумножения своих сбережений используют инвестиционные инструменты. С начала года портфель инвестиционных продуктов ВТБ в регионе вырос на 22% и достиг 22 млрд рублей.

Управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина:

«В текущей ситуации реализуемые банком меры поддержки населения и бизнеса, в том числе с использованием инструментов государственной поддержи, способствуют сохранению социального благополучия на территории региона. Мы делаем все возможное для создания условий, необходимых для дальнейшей работы предприятий и комфортной жизни татарстанцев в период пандемии».