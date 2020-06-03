Мэрия Чебоксар возьмет в кредит 468 миллионов рублей

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:24:25+03:00

Их обслуживание обойдется бюджету города в 66,1 миллионов рублей

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Стало известно, что мэрия Чебоксар планирует взять в кредит 468 миллионов рублей. Три тендера на 100 миллионов рублей и один - на 168 миллионов рублей опубликованы на сайте госзакупок.

За обслуживание всех четырех кредитных линий власти готовы заплатить до 66,1 миллионов рублей при ставке 6,5 %.

Заемщик будет определен посредством электронного аукциона 17 июня. Кредиты должны быть открыты с 1 июля по 30 декабря текущего года. Три кредита мэрия планирует погасить до 22 августа 2022 года, один - до 15 сентября 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU