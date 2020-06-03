2020-06-03T12:54:54+03:00
Туризм

С 17 июня 2020 года из Казани в Сочи можно будет улететь всего за 2 452 рубля

Перевозить пассажиров будут лайнеры Boeing 767-300
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Один из российских авиаперевозчиков по договоренности с аэропортом Казани с 17 июня 2020 года запускает рейсы в Сочи. Перевозить пассажиров будут лайнеры Boeing 767-300, рассчитанные на 336 мест эконом-класса. Время в пути займет 2 часа 45 минут, а стоимость билета в один конец начинается с 2 452 рублей.

Рейсы из столицы Татарстана в Сочи будут осуществляться дважды в неделю – по средам и субботам, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

Для обеспечения санитарно-эпидемиологических норм пассажирам выдадут одноразовые маски и перчатки. Отметим, что продажа билетов уже начата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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