Чувашия купит вертолеты для санитарной авиации за 30 миллионов рублей

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:44:35+03:00

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В Чувашии планируется создать вертолетные площадки и приобрести вертолеты для развития санитарной авиации. Так как средств на это у республики нет, то необходимые для покупки вертолетов 30 миллионов рублей были выделены из федерального бюджета.

Отметим, что Чувашия поделена на 5 медицинских округов: Северный, Западный, Центральный, Юго-западный и Юго-восточный. В каждом из них появится посадочные площадки для вертолетов.

- Планируется, что к 2024 году на вертолетах будет эвакуировано не менее 30 пациентов, - сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии. - Для работы в составе авиамедицинских бригад имеется 8 сертифицированных специалистов, всего обученных – 12 человек. Дополнительно пройдут обучение по направлению подготовки авиамедицинских бригад около 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU