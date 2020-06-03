2020-06-03T13:44:35+03:00
Общество

Чувашия купит вертолеты для санитарной авиации за 30 миллионов рублей

Деньги на это выделили из федерального бюджета
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Средств на покупку вертолетов на балансе региона нет.Средств на покупку вертолетов на балансе региона нет.Фото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:

В Чувашии планируется создать вертолетные площадки и приобрести вертолеты для развития санитарной авиации. Так как средств на это у республики нет, то необходимые для покупки вертолетов 30 миллионов рублей были выделены из федерального бюджета.

Отметим, что Чувашия поделена на 5 медицинских округов: Северный, Западный, Центральный, Юго-западный и Юго-восточный. В каждом из них появится посадочные площадки для вертолетов.

- Планируется, что к 2024 году на вертолетах будет эвакуировано не менее 30 пациентов, - сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии. - Для работы в составе авиамедицинских бригад имеется 8 сертифицированных специалистов, всего обученных – 12 человек. Дополнительно пройдут обучение по направлению подготовки авиамедицинских бригад около 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
"Ак Барс" вошел в тройку лучших клубов Европы, "Нефтехимик" и "Барс" улучшили свои позиции
Администрация Чебоксар выиграла суд о защите деловой репутации
В Татарстане пропала 93-летняя пенсионерка, которая не ориентируется в пространстве
Глава АИР Татарстана Талия Минуллина решила повысить свою узнаваемость
В Татарстане легковушка влетела на остановку и перевернулась: пострадали три подростка и водитель
Чувашия купит вертолеты для санитарной авиации за 30 миллионов рублей
ВТБ в Татарстане оказал поддержку клиентам на 10 млрд рублей
С 17 июня 2020 года из Казани в Сочи можно будет улететь всего за 2 452 рубля
В Татарстане во время пожара пострадал мужчина
В Ульяновске нашли живой пропавшую Дарью Абрамову
В Чебоксарах на улице Ушакова заметили медведя
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
В Ульяновской области легковушка вылетела в кювет: водитель госпитализирован
В Чувашии пропала пенсионерка, которая не ориентируется в пространстве
В Марий Эл "пьяный" водитель без прав вылетел на скорости в кювет и перевернулся
В Чувашии дворовый пес запутался в цепи, его спасли сотрудники МЧС
В Чувашии легковушка вылетела с трассы и перевернулась, погиб пассажир
На каких дорогах Марий Эл со 2 июня заработали новые камеры фотовидеофиксации
В Казани прокуратура выявила необоснованное завышение цен на ржаную муку
Выкручивали руку и били электробритвой: жителя Татарстана будут судить за измывательства над прикованным к постели инвалидом
В обращение вышли почтовые марки с чувашской вышивкой
Самозанятым Татарстана начали возвращать налог, уплаченный ими в 2019 году
За время весеннего санитарного двухмесячника 2020 в Татарстане экологи выписали штрафов на 5,3 миллиона рублей
ВТБ вводит бонусные опции по «Карте возможностей»
В Казани нашли тело пропавшего Геннадия Богоуславского
В центральном парке Йошкар-Олы устанавливают новые аттракционы
У 34% работающих жителей Татарстана из-за коронавиурса снизилась зарплата