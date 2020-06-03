2020-06-03T09:37:22+03:00
Происшествия

В Марий Эл "пьяный" водитель без прав вылетел на скорости в кювет и перевернулся

Госпитализированы автолюбитель и его пассажир
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 июня в 22.00 на втором километре трассы «Старое Крещено-Керды» в Оршанском районе республики. По предварительным данным, 37-летний мужчина сел за руль иномарки Volkswagen, не имея водительских прав. Перед поездкой он, как полагают сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл, выпил алкоголь - от пострадавшего шел сильный запах перегара. Спиртное и неопытность сделали свое дело - автомобиль вылетел с трассы на скорости, после чего перевернулся.

Травмы различной степени тяжести получили и водитель, и его пассажир. Они госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл

ИСТОЧНИК KP.RU

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