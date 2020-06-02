Выкручивали руку и били электробритвой: жителя Татарстана будут судить за измывательства над прикованным к постели инвалидом

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:33:21+03:00

Свою причастность к совершенному преступлению мужчина уже признал

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В отношении 50-летнего жителя Зеленодольска было возбуждено уголовное дело по статьям: «угроза убийством», «незаконное проникновение в жилище» и «истязание».

По версии следствия, жертвой мужчины стал его сосед - прикованный к постели инвалид первой группы. Как следует из материалов дела, в 2019-2020 годы обвиняемый по пьяни без спроса заходил в комнату к 58-летнему потерпевшему и угрожал убить его.

А в январе этого года он снова заявился «в гости». Он посмотрел телевизор, а после начал выкручивать руку инвалиду, а также избил его кулаком и электробритвой по лицу.

В итоге потерпевший рассказал обо все своим детям, а те уже обратились с заявлением в полицию.

- Причастность к совершению преступления мужчина признал полностью. Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU