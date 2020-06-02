Выкручивали руку и били электробритвой: жителя Татарстана будут судить за измывательства над прикованным к постели инвалидом
В отношении 50-летнего жителя Зеленодольска было возбуждено уголовное дело по статьям: «угроза убийством», «незаконное проникновение в жилище» и «истязание».
По версии следствия, жертвой мужчины стал его сосед - прикованный к постели инвалид первой группы. Как следует из материалов дела, в 2019-2020 годы обвиняемый по пьяни без спроса заходил в комнату к 58-летнему потерпевшему и угрожал убить его.
А в январе этого года он снова заявился «в гости». Он посмотрел телевизор, а после начал выкручивать руку инвалиду, а также избил его кулаком и электробритвой по лицу.
В итоге потерпевший рассказал обо все своим детям, а те уже обратились с заявлением в полицию.
- Причастность к совершению преступления мужчина признал полностью. Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU