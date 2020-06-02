2020-06-02T15:58:42+03:00
Экономика

ВТБ вводит бонусные опции по «Карте возможностей»

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ВТБ расширяет преимущества своего флагманского продукта «Карта возможностей» и вводит бонусные опции для новой кредитной карты. Теперь клиенты смогут оформить кешбэк до 1,5% на все покупки по ней, а также получить дисконт 3% от ее процентной ставки.

В рамках опции «кешбэк» возвращается 1,5% за все покупки. Бонусные рубли начисляются ежемесячно на счёт в программе «Мультибонус» в конце каждого следующего месяца. 1 бонус равен 1 рублю. При этом на бонусную валюту можно приобрести товары из каталога или перевести их на свой счет ВТБ. Ежегодное обслуживание за подключение опции «кешбэк» составит 590 рублей.

Также у клиентов есть возможность получить дисконт 3 п.п. к процентной ставке по кредитной карте. Таким образом, она составит от 11,6% годовых. При обороте безналичных операций по оплате товаров и услуг от 5 тысяч рублей скидка предоставляется на следующий месяц. В первый месяц выдачи карты дисконт будет подключен автоматически независимо от оборотов по карте.

- Сегодня «Карта возможностей» является одной из лучших на рынке по своим условиям: бесплатное обслуживание, максимальный беспроцентный период в 110 дней на покупки и расширенный кредитный лимит. Теперь мы предлагаем нашим клиентам простую и одновременно интересную опциональную программу начисления бонусов, а также уникальную возможность снижения процентной ставки для активных пользователей кредитных карт, - отметил начальник управления кредитных карт ВТБ Григорий Мирзоян.

ВТБ запустил «Карту возможностей» в мае, она сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней на покупки, бесплатное обслуживание независимо от суммы покупок, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ.

Для заказа «Карты возможностей» необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте ВТБ и получить ее в удобном отделении банка. Комиссии за выпуск и обслуживание карты не взимаются.

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