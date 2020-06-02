2 Июнь 2020 2020-06-02T13:29:40+03:00

Это произошло на заседании клуба инвесторов, который прошел в онлайн-режиме

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На заседании клуба инвесторов, который прошел в онлайн-режиме, президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о возможности поэтапного открытия ТЦ в районах республики, причем сельских. Вопрос будет решен в ближайшие дни. Сообщает пресс-служба уполномоченного при главе региона по защите прав предпринимателей.

Дело в том, что Рустаму Минниханову доложили – данные торговые комплексы в таких районах, по сути единственное место, где можно купить необходимые товары.

Напомним, из-за пандемии коронавируса и связанного с ней режима самоизоляции торговые центры в Татарстане были закрыты с 28 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU