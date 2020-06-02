В обращение вышли почтовые марки с чувашской вышивкой

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:58:18+03:00

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В обращение вышли почтовые марки с изображением традиционной вышивки народов России. Среди прочих там есть чувашская вышивка 20 века. Их тираж составил 180 тысяч штук.

- Издревле вышивка украшала одежду человека и изделия домашнего обихода — скатерти, рушники, занавески, салфетки. Для народов России вышивание было одним из самых исконных видов художественного творчества. Его лучшим произведениям свойственны ясность, эмоциональная непосредственность выражения, высокая культура линий, ритма и цвета, - отмечает пресс-служба АО “Марка”.

Отметим, что 24 июня в обращение выйдет и почтовый блок, посвященный 100-летию образования Чувашии. На нем изобразят национальный орнамент, герб, а также природные и архитектурные достопримечательности республики. Тираж таких почтовых блоков составит 27 тысяч экземпляров.

ИСТОЧНИК KP.RU