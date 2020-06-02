В Татарстане полицейские задержали иностранку с поддельным паспортом, которая везла наркотики
В Татарстане сотрудники ГИБДД на посту "Малиновка" на трассе М7 "Москва-Уфа" для рядовой проверки остановили иномарку. Одной из пассажирок автомобиля оказалась 34-летняя жительница Челябинской области. При досмотре ее багажа был обнаружен и изъят сверток, в котором находилось более 490 грамм героина.
Пристально изучив паспорт женщины полицейские выяснили, что он поддельный. Начали выяснять настоящую личность хозяйки свертка. Оказалось, что ею оказалась гражданка Узбекистана. Иностранка в качестве курьера перевозила героин из Московской области в Магнитогорск, где рассчитывала продать наркотик.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков", - сообщили в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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