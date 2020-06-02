В российский план по восстановлению экономики вошло строительство платной автотрассы Москва – Казань

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:42:57+03:00

И это не единственная дорога в столицу Татарстана, за счет которой хотят улучшить инвестиционный климат в стране

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В этот вторник, 2 июня, премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен презентовать Владимиру Путину национальный план по восстановлению экономики страны.

Так, в число крупных инвестиционных проектов вошло строительство скоростной платной автотрассы Москва – Казань.

Этот участок должен будет войти в состав международного транспортного коридора «Европа - Западный Китай». Отметим, что проложить трассу от столицы России до Казани планируют всего за 4 года.

И это не единственная дорога в столицу Татарстана, за счет которой хотят улучшить инвестиционный климат в стране. Как узнал РБК, в национальный план также вошли ремонт и строительство участков трассы Р-255 «Сибирь» из Новосибирска в Казань в обход Кемерово. На это должны потратить также 4 года и 45,3 миллиарда рублей. Сообщает РБК.

ИСТОЧНИК KP.RU