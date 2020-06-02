В Казани после аварии 17-летний велосипедист получил тяжелую травму головы

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:19:13+03:00

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Тяжелую травму головы получил 17-летний велосипедист 1 июня в 19.41 напротив дома №27 по улице Роторной в Приволжском районе столицы Татарстана. Юноша вылетел на велосипеде на главную дорогу, выезжая со двора на трассу. При этом он не убедился в безопасности маневра. В результате его сбил автомобиль Лада Гранта, которым управляла 25-летняя девушка.

- Молодой человек получил перелом лобной кости, состояние оценивается как тяжелое, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - Он госпитализирован. Возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU