2020-06-01T18:16:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Казанские ученые проверили переболевших коронавирусом на наличие у нас антител

12 из 14 протестированных могут стать донорами плазмы
Алина ГАБДУЛИНА
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600 миллилитров плазмы достаточно для того, чтобы помочь трем тяжелобольным пациентам с COVID-19.600 миллилитров плазмы достаточно для того, чтобы помочь трем тяжелобольным пациентам с COVID-19.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Казанский федеральный университет принимает участие в программе внедрения технологии использования плазмы переболевших коронавирусом доноров и изучения ее эффективности у пациентов с COVID-19. В вузе уже провели 14 тестов, 12 из которых дали высокий титр антител. Эти люди могут стать донорами плазмы.

- Это пациенты с подтвержденным диагнозом. Только они могут стать донорами. Донорство заключается в том, что они сдают приблизительно 600 мл плазмы в ходе специальной процедуры - плазмафереза, - отметил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов. - У пациента забирают только плазму, а все клетки крови возвращаются обратно. Таким образом, он не испытывает дискомфорта. Недостающий объем замещается физиологическим раствором.

Отметим, что 600 миллилитров плазмы достаточно для того, чтобы помочь трем тяжелобольным пациентам с коронавирусом. На данный момент такое лечение в РКБ получили 5 зараженных COVID-19. Врачи отмечают улучшение их состояния.

Разрешение на практическое применение плазмы получено горбольницей №7. Сейчас решается вопрос расширения ее банка и мест оказания процедуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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