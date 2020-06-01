Поэтессу Марину Карягину вычеркнули из списка на медаль в честь 100-летия чувашской автономии

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:47:02+03:00

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Кандидатуру известной чувашской поэтессы и драматурга, тележурналиста и телесценариста Марины Карягиной вычеркнули из списка представленных к награждению медалью в честь 100-летия чувашской автономии. Об этом она написала на своей странице в Facebook, пишет интернет-ресурс «Итиль». Сообщается, что причина – «в ее записях в сети».

- У меня около 3 тысяч так называемых друзей в Фейсбуке. С вашего позволения, задам вам такой вопрос: помнит ли кто из вас слово мое, фразу, фото, чем я выступаю ПРОТИВ родной республики, Чувашского народа, Чувашского языка, позорю их? - задается вопросом Карягина.

Памятная медаль «100-летие образования Чувашской автономной области» является формой поощрения за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения и иные заслуги перед Чувашской Республикой.