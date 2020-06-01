Более 502 миллионов рублей на благоустройство Чебоксар-2020: что отремонтируют

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:25:56+03:00

Облагородят те территории, которые выбрали сами горожане

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В целях повышения качества жизни в Чебоксарах в 2020 году решено провести благоустройство ключевых общественных пространств, дворовых проездов и территорий, которые выбрали сами горожане. Сделали они это на портале «Открытый город». В общей сложности на все запланированные работы будет потрачено более 502 миллионов рублей.

Об этом 1 июня на очередной общегородской планерке при главе администрации Чебоксар Алексее Ладыкове рассказал его заместитель по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов.

По его словам, на благоустройство общественных пространств в 2020 году городу по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда») выделено 145,8 миллиона рублей. Большая часть этих денег должна поступить из федерального бюджета.

Как именно изменится столица Чувашии? Так, за 41,87 миллиона планируют благоустроить сквер по проспекту М. Горького. Там в том числе хотят установить и малые архитектурные формы, сделать облицовку памятника, установить системы видеонаблюдения, обновить освещение и провести озеленение. Подрядчик уже найден - ООО «Дорисс-Ремстрой». Он должен завершить все работы до 20 августа.

За 32,98 миллиона рублей обновят парк на площади Победы. Перечень работ такой же. Подрядчик - ООО «РесурсФинСтрой» - должен все сделать также до 20 августа этого года.

На благоустройство, в свою очередь, Московской набережной потратят 59,49 миллиона рублей. Здесь, в частности, подрядчик - ООО «АльянсГрупп» - по договору построит сеть водоснабжения и водоотведения, а также обустроит проезды. Работы планируется завершить до 30 октября.

Помимо чиновников сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков поручил привлечь к контролю за работами в том числе и общественность, и экспертов.

Также Ладыков отметил необходимость продолжить работу над проектно-сметной документацией по проектам благоустройства сквера возле ДК «Салют» и комплексного благоустройства лесного массива «Дубовая роща».

На них уже получены положительные заключения экспертизы, и в июне объявят аукционы на выполнение работ. Их победители должны будут сдать объекты в 2021 году.

Что же касается благоустройства улиц, дворов, тротуаров, соединяющих дворы, и объектов социально-культурной сферы, то в 2020 году Чебоксарам на это выделяется 319,1 миллиона рублей.

Что сделают на эти деньги? В списке на благоустройство 35 дворов, объединяющих 161 многоквартирный дом с 50 тысячами жильцов.

Аукционы проведены. Так, в Калининском районе работы проведет АО «СЗ «ТУС», а в Ленинском и Московском районах - АО «Дорэкс». Они должны управиться до 1 сентября 2020 года.

Продолжатся работы и по муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Чебоксары», в рамках которой на благоустройство ряда дворов потратят 37,5 миллиона рублей.

Здесь подрядчиками выступают ООО «Стройка-21» и ИП Григорян Зепюр Вагаршаковна. Объекты должны быть сданы к 10 июля этого года. Полностью завершены работы уже в 16 дворах.

- В этом году применяем современные технологии и материалы во дворах - по введенным в стране стандартам увеличиваем финансирование на покрытия для спортивных и игровых площадок. Они будут прорезиненные, безопасные и современные. Все проекты согласованы с жителями дворов, прошу усилить контроль за качеством работ, - отметил Алексей Ладыков.

На это Владимир Филиппов заявил, что акты приемки объектов будут подписаны только после прохождения всех уровней контроля качества дорожного ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU