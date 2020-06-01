Чаще всего жители Марий Эл заболевают коронавирусом именно дома

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:34:43+03:00

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С начала пандемии в Марий Эл выявили 1815 заболевших коронавирусом людей. 1040 из них заразились им от членов семьи и ближайшего окружения. Завозных случаев в республике пока лишь 141 (около 9% от общего числа инфицированных).

- У жителей республики болезнь протекает преимущественно в легкой форме (760 случаев). Состояние средней степени тяжести отмечено у 507 пациентов, тяжелой степени – у 87. В бессимптомной форме заболевание перенес 461 человек, - замечают в пресс-службе местного Роспотребнадзора.

Большинство зараженных в Марий Эл - женщины (1054 человека).

- Если раньше, в самом начале эпидемии, считалось, что коронавирусная инфекция – болезнь пожилых, то сейчас мы видим: одинаково болеют люди как старшего, так и зрелого возраста. К примеру, среди лиц от 50 до 64 лет зарегистрировано 32% случаев (578 человек), а среди граждан от 30 до 49 лет – 30% (543). Удельный вес заболевших в категории «65 лет и старше» составляет 19% (348 пострадавших), - сообщают в управлении Роспотребнадзора Марий Эл.

Известно, что пятерым зараженным было до года, 75 - от года до 6 лет, еще 75 - от 7 до 14 лет, 29 - от 15 до 17 лет, 162 - от 18 до 29 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU