Новым замминистра спорта Чувашии стал тренер по карате

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:32:27+03:00

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Новым заместителей министра физической культуры и спорта Чувашии стал Алекйсей Нягин. Соответствующее распоряжение сегодня, 1 июня, подписал врио главы республики Олег Николаев.

Отметим, что с февраля 2019 года Алексей Нягин - председатель Ассоциации киокусинкай (одна из самых трудных и жестких разновидностей карате, основанная в 1950-х годах - Ред.). А в январе текущего года он возглавил спортивную школу олимпийского резерва №5 имени Кочеткова, в которой порядка 13 лет работал тренером по карате.

ИСТОЧНИК KP.RU