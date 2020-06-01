2020-06-01T09:42:09+03:00
Происшествия

В Казани "Газель" сбила 5-летнего велосипедиста

Мальчик в результате ДТП получил травму
Лика ИСАЕВА
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На место аварии вызывали медиковНа место аварии вызывали медиковФото: Олег УКЛАДОВ
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Столкновение велосипеда и грузовой "Газели" произошло в поселке Петровский, на перекрестке улиц Центральная и Сквозная, в 18.00 в субботу, 30 мая. По предварительным данным, пятилетний мальчик катался на велосипеде один, без сопровождения взрослых, и на него наехала "Газель".

- Как полагают сотрудники Госавтоинспекции Казани, водитель не выбрал безопасную скорость, и произошло столкновение, - сообщили сотрудники пресс-службы ОГИБДД УМВД столицы Татарстана. - У мальчика диагностирована травма ноги, на место вызывали "скорую помощь".

ИСТОЧНИК KP.RU

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