В Казани "Газель" сбила 5-летнего велосипедиста
Столкновение велосипеда и грузовой "Газели" произошло в поселке Петровский, на перекрестке улиц Центральная и Сквозная, в 18.00 в субботу, 30 мая. По предварительным данным, пятилетний мальчик катался на велосипеде один, без сопровождения взрослых, и на него наехала "Газель".
- Как полагают сотрудники Госавтоинспекции Казани, водитель не выбрал безопасную скорость, и произошло столкновение, - сообщили сотрудники пресс-службы ОГИБДД УМВД столицы Татарстана. - У мальчика диагностирована травма ноги, на место вызывали "скорую помощь".
ИСТОЧНИК KP.RU
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