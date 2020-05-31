31 Май 2020 2020-05-31T18:06:53+03:00

Две недели будут проводиться гидравлические испытания на плотность и прочность теплосети. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Публикуем список жилых домов и объектов, которые останутся без горячей воды

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Второй этап опрессовки в Набережных Челнах пройдет с 8 по 21 июня. В это время горячее водоснабежние будет отключено в следующих домах:

- Объекты 20 комплекса (кроме дома 20/01);

- Дома 21/18, 21/7Б, АБК 21/07, 21/15;

- Объекты 22 комплекса - полностью;

- Объекты 23 комплекса - полностью;

- Объекты 24 комплекса - полностью;

- Объекты 25 комплекса - полностью;

- Объекты 26 комплекса - полностью;

- Объекты 27 комплекса - полностью;

- Объекты 46 комплекса - полностью;

- ЖК «Солнечный» (блок Б);

- Объекты 47 комплекса (кроме домов 47/03, 47/04, 47/05, 47/06, 47/10, 47/11, 47/13, 47/15, 47/31, 47/35, следственный отдела 47/12; прочие 47/02а, 47/06а, 47/06б);

- Объекты 48 комплекса - полностью;

- Объекты 49 комплекса- полностью;

- Объекты 50 комплекса - полностью;

- Объекты 51 комплекса - полностью;

- Объекты 52 комплекса - полностью;

- Объекты 53 комплекса (кроме домов 53/21г, 53/26, 53/27, 53/28, 53/30, 53/42, 53/44, м-н «Челны-Хлеб», «Магнит», рынок «Тулпар», ТК «Кама»);

- Объекты 54 комплекса (кроме домов 54/14, 54/24а, прочие 54/24, 54/26, 54/26А, 54/30, НчЭС);

- Объекты 61 комплекса - полностью;

- Объекты 63 комплекса - полностью;

- Объекты 64 комплекса - полностью;

- Объекты 65 комплекса - полностью;

- «Таттехконтроль», ГИБДД, кафе (у ГИБДД), ГСК «Гренада», Питомник служебных собак, ООО «САХА», АБК «Ак-Батыр», ООО «Медстрой», А/С №2, ТТЦ Космос, рынок «Караван», ТЦ «Лента», «Форт Диалог», Дирекция КамАЗа, Госкомприроды, а/с «Хэрмэт», церковь Боровецкая, а/салон «Форд», а/м «Строим город», ООО «Автомастер Плюс», Касандра, Трансторгсервис, Акибанк (52к-с), а/м Делюкс, Дом Правосудия, Регион-АВТО-1(за 54 комлпексом).

ИСТОЧНИК KP.RU