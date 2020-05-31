В Казани молодой человек залез на дерево и отказывается спускаться

31 Май 2020 2020-05-31T12:23:45+03:00

Спасатели уговаривают его сделать это уже более 10 часов [фото, видео]

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В первом часу ночи в воскресенье, 31 мая, в МЧС Татарстана поступило сообщение, что во дворе дома №38 на улице Амирахана на дереве сидит молодой человек. На место оперативно выехали спасатели, пожарные и медики. Все они уже более 10 часов уговаривают парня спуститься, но он отказывается.

- Мотивы забравшегося на приличную высоту парня неизвестны. Но слезать с дерева добровольно он не хочет, а применять силовые методы рискованно, - сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="582" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/782261" frameborder="0"></iframe> В Казани молодой человек залез на дерево.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU