2020-05-31T12:04:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителям Чувашии отправили сообщения с просьбой не посещать кладбища на Троицу

Там нет условий для соблюдения правил личной гигиены
Алина ГАБДУЛИНА
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С 14 апреля в регионе запрещено не только посещение кладбищ, но и проведение массовых религиозных церемоний.С 14 апреля в регионе запрещено не только посещение кладбищ, но и проведение массовых религиозных церемоний.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Из-за пандемии коронавируса в Чувашии остаются закрытыми 944 кладбища. Не разрешили их посещать даже в День Святой Троицы - 31 мая. Гражданам на телефоны пришли соответствующие сообщения.

- Традиционно в эти праздники на кладбищах собирается народ, приезжают и из других регионов. Люди берут с собой еду, питье, с одной посуды начинают угощать друг друга. При этом на кладбищах нет условий для соблюдения правил личной гигиены. А это может дать всплеск роста заболеваемости коронавирусом, - отмечала ранее глава Роспотребнадзора республики Надежда Луговская.

Отметим, что с 14 апреля в регионе запрещено не только посещение кладбищ, но и проведение массовых религиозных церемоний. На погребении и похоронах могут присутствовать только близкие родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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