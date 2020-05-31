В Ульяновске трамвай сошел с рейс и снес столб и дерево
Вечером в субботу, 30 мая, на перекрёстке улиц Радищева и Тимирязева Ульяновска произошло ДТП. В 19.49 трамвай №22 сошел с рейс, пересек трамвайные пути встречного направления и проезжую часть дороги, по пути снёс опору освещения и повис передней частью вагона на дереве.
Фото: пресс-служба МБУ "Управление гражданской защиты Ульяновска"
В результате аварии, причины которой устанавливаются, никто не пострадал. После произошедшего трамвай был установлен на рейсы и отбуксировали его в Северный трамвайный парк.
- Спасателями городской поисково-спасательной службы под руководством замначальника Пашубы И.А. совместно с аварийной бригадой «Ульгэс» произведён распил и уборка с проезжей части дороги и тротуара остатков аварийного дерева, - сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Ульяновска.
ИСТОЧНИК KP.RU