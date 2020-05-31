2020-05-31T11:13:24+03:00
Происшествия

В Ульяновске трамвай сошел с рейс и снес столб и дерево

Авария произошла накануне на перекрёстке улиц Радищева и Тимирязева [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МБУ "Управление гражданской защиты Ульяновска"Фото: пресс-служба МБУ "Управление гражданской защиты Ульяновска"
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Вечером в субботу, 30 мая, на перекрёстке улиц Радищева и Тимирязева Ульяновска произошло ДТП. В 19.49 трамвай №22 сошел с рейс, пересек трамвайные пути встречного направления и проезжую часть дороги, по пути снёс опору освещения и повис передней частью вагона на дереве.

Фото: пресс-служба МБУ "Управление гражданской защиты Ульяновска"

Фото: пресс-служба МБУ "Управление гражданской защиты Ульяновска"

В результате аварии, причины которой устанавливаются, никто не пострадал. После произошедшего трамвай был установлен на рейсы и отбуксировали его в Северный трамвайный парк.

- Спасателями городской поисково-спасательной службы под руководством замначальника Пашубы И.А. совместно с аварийной бригадой «Ульгэс» произведён распил и уборка с проезжей части дороги и тротуара остатков аварийного дерева, - сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Ульяновска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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