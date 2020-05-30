В Татарстане Тойота Ланд Крузер 200 на встречке врезалась в КАМАЗ: один человек погиб
29 мая поздно вечером – в 22.30, на 20 километре автодороги Альметьевск – Лениногорск произошло смертельное ДТП.
Там, 66-летний житель Воронежа за рулем джипа Тойота Ланд Крузер 200, по предварительным данным, в нарушении правил превысил скорость и выехал на полосу встречного движение. Там, он практически лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом, который вез за собой полуприцеп.
В результате аварии водитель Тойоты от полученных травм скончался на месте. Выжил только его пассажир, личность которого сейчас устанавливается. Мужчину с травмами головы госпитализировали в реанимационное отделение больницы Альметьевска.
ИСТОЧНИК KP.RU
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