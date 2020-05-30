2020-05-30T12:20:48+03:00
Происшествия

В Чувашии на подростка завели уголовное дело за кражу денег у родного деда

Пенсионер давал банковскую карту своему внуку, чтобы тот купил продуктов
Олег ЛУГОВОЙ
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Расследованием дела занимается следственный комитет.Расследованием дела занимается следственный комитет.Фото: Иван ПЕТРОВ
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16-летнего жителя Новочебоксарска подозревают в краже. В январе-феврале 2020 года подросток, находясь дома у своего 74-летнего дедушки, получил от него банковскую карту.

Пенсионер дал ее внуку с просьбой купить для него продукты. Подросток, по версии следствия, установил себе на телефон мобильное приложение и привязал к нему карту деда.

В итоге со счета пенсионера было похищено более 320 тысяч рублей. Как полагают правоохранители, внук потратил эти деньги по своему усмотрению. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная в крупном размере с банковского счета».

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Чувашии на подростка завели уголовное дело за кражу денег у родного деда
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