2020-05-29T17:09:58+03:00
Общество

Кормили фруктами чуть ли не на убой, чтобы они не испортились: в Татарстане выявили нарушения в детсадах

Прокуратура уже внесла соответствующие представления в адрес чиновников
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Новошешминском районе сотрудники местной прокуратуры выявили нарушения законодательства при поставке фруктов в Волчинский детсад «Колосок» и Екатериненский детсад «Улыбка».

Их туда вместо двух раз в месяц поставляли всего один раз. При этом в полном объеме. Поэтому детей должны были кормить фруктами чуть ли не на убой, чтобы те попросту не сгнили. В ожидании же очередной поставки воспитанники дошкольных учреждений оставались без фруктов.

- В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла в адрес главы района и начальника районного отдела образования представления. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, - сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Кормили фруктами чуть ли не на убой, чтобы они не испортились: в Татарстане выявили нарушения в детсадах
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