У въезда в Казань полицейские поймали курьера с более чем килограммом героина

30 Май 2020 2020-05-29T16:19:39+03:00

В отношении водителя возбудили уголовное дело и отправили его под арест. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На въезде в Казани сотрудники ГИБДД на контрольном посту полиции «Тула-1» для рядовой проверки остановили иномарку под управлением 45-летнего мужчины.

Последний при общении с правоохранителями стал сильно нервничать. Заметив это, инспекторы решили осмотреть сам автомобиль. Вскоре они обнаружили под капотом пакет с пластмассовым баллоном. В нем находилось порошкообразное вещество. Как потом показала экспертиза – это был героин массой более 1,3 килограмма.

Задержанный же водитель объяснил полицейским, что он просто курьер одного из интернет-магазинов и наркотики он забрал в Московской области. По словам мужчины, героин он должен был отвезти в Челябинск.

По факту попытки провоза через Казань особо крупной партии наркотиков в отношении водителя было возбуждено уголовное дело. На время следствия его отправили под арест. Сообщает МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU