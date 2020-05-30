2020-05-29T16:09:12+03:00
Происшествия

В Казани экс-сотрудников почты будут судить за кражу посылок на 3,2 миллиона рублей

Перед законом ответят четверо мужчин
Олег ЛУГОВОЙ
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Фигуранты дела свою вину уже признали, но только частично.Фигуранты дела свою вину уже признали, но только частично.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Завершено расследование уголовного дела о краже посылок на сумму в 3,2 миллиона рублей. Так, вскоре на скамье подсудимых окажутся четверо экс-сотрудников Казанского магистрального сортировочного центра УФПС «Татарстан почтасы».

По версии следствия, именно они с марта по ноябрь 2018 года, находясь на работе, похитили 563 почтовых отправлений. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере».

- Фигуранты дела свою вину частично признали. Все они сейчас находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. После вручения им копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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