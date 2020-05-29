В Татарстане электронные трудовые книжки решили оформить 30 тысяч работников

29 Май 2020 2020-05-29T15:41:51+03:00

Это всего 18% из 161 200 сотрудника, которые определились с формой этого документа

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Как подсчитали в пенсионном фонде России (ПФР) по Татарстану, с января 2020 года 161 200 работающих жителей республики определились с выбором формы трудовой книжки. Из них при этом только 18% решили перейти на электронный формат.

- Это право выбора – бумажная или электронная трудовая книжка, сегодня сохраняется только для работающих граждан. Для тех, которые впервые начнут трудовую деятельность после 01.01.2021 года, такого права уже не будет. Учет сведений об их трудовой деятельности будет вестись исключительно в электронном виде, - отмечают в республиканском отделении ПФР. - До 30 июня 2020 года всем страхователям необходимо под роспись проинформировать работников о праве выбора формы трудовой книжки и принять до конца года соответствующее заявление о ее сохранении или переходе на электронную версию.

В ПФР заверяют, что электронная трудовая книжка более удобна. Ее в любой момент можно скачать и распечатать, отправить по электронной почте. Также такой формат убережет документ от потери, неточностей и ошибок.

ИСТОЧНИК KP.RU