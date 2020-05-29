Для аэропорта Йошкар-Олы ищут нового директора
Минтранспорта Марий Эл объявило о проведении конкурса на должность директора аэропорта Йошкар-Олы. Заявки принимаются до 30 июня.
Идеальный кандидат должен иметь высшее профессиональное образование, а также опыт работы в отрасли и на руководящих постах от трех лет. Он должен знать Конституцию России и Марий Эл, федеральное законодательство и законодательство республики в области гражданской авиации, иные нормативные правовые акты страны и региона, применительно к исполнению должностных обязанностей.
Претенденты на должность должны сразу представить предложения по программе деятельности аэропорта, а также стратегии его развития.
ИСТОЧНИК KP.RU