2020-05-29T16:40:52+03:00
Общество

Для аэропорта Йошкар-Олы ищут нового директора

Минтранспорта Марий Эл объявило о проведении конкурса на эту должность
Алина ГАБДУЛИНА
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Кандидаты должны сразу представить предложения по программе деятельности аэропорта, а также стратегии его развития.Кандидаты должны сразу представить предложения по программе деятельности аэропорта, а также стратегии его развития.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Минтранспорта Марий Эл объявило о проведении конкурса на должность директора аэропорта Йошкар-Олы. Заявки принимаются до 30 июня.

Идеальный кандидат должен иметь высшее профессиональное образование, а также опыт работы в отрасли и на руководящих постах от трех лет. Он должен знать Конституцию России и Марий Эл, федеральное законодательство и законодательство республики в области гражданской авиации, иные нормативные правовые акты страны и региона, применительно к исполнению должностных обязанностей.

Претенденты на должность должны сразу представить предложения по программе деятельности аэропорта, а также стратегии его развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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