В Чувашии спасли мужчину, который решил поплавать в Волге, но не справился с течением

29 Май 2020 2020-05-29T16:36:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 28 мая, на спасательную станцию “Новочебоксарская” сообщили о мужчине, которого уносит течением. Выяснилось, что он вместе с друзьями отдыхал на берегу Волги, когда решил поплавать, пренебрегая требованиями безопасности. Заплыв слишком далеко от берега, он уже не мог справился с течением и вернутся назад самостоятельно.

- Спасатели Роман Лебедев и Павел Петров выдвинулись к месту нахождения пловца и приняли его на борт спасательного катера. Утопающий так вцепился в руку спасателя, что аж ободрал ему кожу, - сообщает пресс-служба Чувашской республиканской поисково-спасательной службы.

В ведомстве отмечают, что вода на реках и водоемах Республики еще не прогрелась, и если у берега кажется теплой, на глубине в полметра не превышает 5-10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU