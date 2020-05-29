2020-05-29T16:36:07+03:00
Происшествия

В Чувашии спасли мужчину, который решил поплавать в Волге, но не справился с течением

Утопающий же, в свою очередь, ободрал руку сотруднику МЧС республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В четверг, 28 мая, на спасательную станцию “Новочебоксарская” сообщили о мужчине, которого уносит течением. Выяснилось, что он вместе с друзьями отдыхал на берегу Волги, когда решил поплавать, пренебрегая требованиями безопасности. Заплыв слишком далеко от берега, он уже не мог справился с течением и вернутся назад самостоятельно.

- Спасатели Роман Лебедев и Павел Петров выдвинулись к месту нахождения пловца и приняли его на борт спасательного катера. Утопающий так вцепился в руку спасателя, что аж ободрал ему кожу, - сообщает пресс-служба Чувашской республиканской поисково-спасательной службы.

В ведомстве отмечают, что вода на реках и водоемах Республики еще не прогрелась, и если у берега кажется теплой, на глубине в полметра не превышает 5-10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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