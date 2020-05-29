Пик безработицы Татарстан преодолел в начале мая 2020
На данный момент на 14% снизилось число тех, кто находится в простое
Стабилизировать ситуации помогло начало работы предприятий, закрытых во время режима самоизоляции.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Стало известно, что пик безработицы в Татарстане, связанной с упадком экономики из-за пандемии коронавируса, пришелся на начало мая. Шестого числа было максимальное число предполагаемых увольнений и отправлений людей в отпуска. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщила глава Минтруда республики Эльмира Зарипова.
На данный момент на 14% снизилось число тех граждан, которые находятся в простое, и на 17% сотрудников, которым грозит сокращение. Стабилизировать ситуации помогло начало работы предприятий, закрытых во время режима самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU