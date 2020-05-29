Где в Татарстане клещи чаще всего нападают на людей

29 Май 2020 2020-05-29T13:02:44+03:00

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Стало известно, где в Татарстане живут самые активные клещи. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказала замначальника отдела санитарной охраны территории Роспотребнадзора республики Анна Алешина. Так, наибольшее количество присасываний в этом году выявлено в Заинском районе, где на 100 тысяч человек населения приходится 264 случая укуса.

Следующими в своеобразном рейтинге идут Новошешминский (172 случая на 100 тысяч человек), Агрызский и Спасский (171 случай на 100 тысяч человек), Менделеевский (168 случаев на 100 тысяч человек) и Черемшанский (152 случая на 100 тысяч человек) и Ютазинский (132 случая на 100 тысяч человек) районы.

Что же касается энцефалита, который переносят клещи, то все последние случаи в Татарстане являются исключительно завозными.

ИСТОЧНИК KP.RU