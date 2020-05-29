В Чебоксарском районе во время пожара погиб 58-летний мужчина
Ночью в четверг, 28 мая, в деревне Пархикасы в Синял-Покровском сельском поселении Чебоксарского района загорелась одна из комнат одноэтажного дома с мансардой. О происшествии пожарные узнали в 22.30 и сразу выехали на место.
Возгорание на площади порядка 20 квадратных метров удалось оперативно локализовать, а после ликвидировать, но огонь успел повредить внутреннюю отделку дома.
- В результате пожара погиб 58-летний владелец дома. Предположительно, задохнулся дымом и продуктами горения, - сообщает пресс-служба МЧС Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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