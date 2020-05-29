На татарстанца могут завести уголовное дело за хранение 4 артиллерийских снаряда времен Гражданской войны
Удивительную и опасную находку сделали сотрудники полиции, когда проводили оперативно-розыскные мероприятия в частном доме в поселке Акбаш Бугульминского района республики.
Там, во время обыска домохозяйства 47-летнего мужчины правоохранители обнаружили и изъяли 4 артиллерийских снаряда калибра 45 мм. Судя по их состоянию, принадлежали они к периоду времен Гражданской войны XX века. Специалисты подтвердили данное предположение.
- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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