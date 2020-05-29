На татарстанца могут завести уголовное дело за хранение 4 артиллерийских снаряда времен Гражданской войны

29 Май 2020 2020-05-29T16:28:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Удивительную и опасную находку сделали сотрудники полиции, когда проводили оперативно-розыскные мероприятия в частном доме в поселке Акбаш Бугульминского района республики.

Там, во время обыска домохозяйства 47-летнего мужчины правоохранители обнаружили и изъяли 4 артиллерийских снаряда калибра 45 мм. Судя по их состоянию, принадлежали они к периоду времен Гражданской войны XX века. Специалисты подтвердили данное предположение.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU