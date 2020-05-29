В Татарстане во время купания утонул мужчина

29 Май 2020 2020-05-29T11:12:17+03:00

Прохожие обнаружили его вещи на берегу

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В службу "112" 28 мая в 18.37 позвонили жители села Утыз Имяни Черемшанского района республики, которые обнаружили на берегу местного пруда мужские вещи. Самого хозяина никто не нашел. Прохожие сделали предположение, что мужчина утонул.

На место происшествия отправилась дежурная смена спасателей зонального поисково-спасательного отряда №7 МЧС Татарстана. Водолазная группа сразу приступила к поиску пропавшего, и вскоре его тело было найдено на дне пруда.

Погибшего подняли на поверхность и передали сотрудникам правоохранительных органов. Тело опознали, им оказался 28-летний местный житель.

- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU