Президент Татарстана избран председателем наблюдательного совета КФУ

28 Май 2020 2020-05-28T19:01:03+03:00

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Президент Татарстана Рустам Минниханов избран председателем наблюдательного совета Казанского федерального университета, передает интернет-ресурс "Итиль".

Такое решение приняли сегодня на заседании набсовета ВУЗа.

- Уверен, что наша совместная работа будет содействовать дальнейшему развитию Казанского федерального университета, повышению его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, - заявил Минниханов.

В ходе заседания был представлен также новый совет КФУ. В него вошли, в частности, замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, замглавы минфина РФ Алексей Лавров, гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, глава КАМАЗа Сергей Когогин, гендиректор ТАИФа Руслан Шигабутдинов и председатель правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев.