Элитарный клуб – только для подписчиков «Комсомольской правды»
Фото: "Комсомольская правда"
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Только для подписчиков газеты «Комсомольская правда», создана специальная группа в WhatsApp. Только для членов клуба:
- подарки, акции, закрытые розыгрыши;
- влияние на редакционную политику;
- приглашения на закрытые мероприятия.
Если вы являетесь подписчиком нашей газеты и хотите стать участником закрытого клуба, переходите по ссылке и отправляйте нам подтверждение вашей подписки.