2020-05-28T14:43:33+03:00
Общество

Элитарный клуб – только для подписчиков «Комсомольской правды»

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Фото: "Комсомольская правда"Фото: "Комсомольская правда"
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Только для подписчиков газеты «Комсомольская правда», создана специальная группа в WhatsApp. Только для членов клуба:

- подарки, акции, закрытые розыгрыши;

- влияние на редакционную политику;

- приглашения на закрытые мероприятия.

Если вы являетесь подписчиком нашей газеты и хотите стать участником закрытого клуба, переходите по ссылке и отправляйте нам подтверждение вашей подписки.

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