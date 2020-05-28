В Татарстане обновили норматив дохода с продаж выращенной в огороде продукции
По последним данным он равен 364 рублям
Показатель нужен для расчета доходов граждан, их пособий и ряда мер социальной поддержки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Татарстане обновили норматив чистого дохода с продаж выращенной на одной сотке огорода продукции в месяц. Он вырос до 364 рублей, тогда как с мая прошлого года находился на отметке в 326,2 рубля.
Соответствующее постановление подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным опубликовано на официальном портале правовой информации региона.
Отметим, что показатель нужен для расчета доходов граждан, их пособий и ряда мер социальной поддержки. Он обновляется ежегодно.
ИСТОЧНИК KP.RU