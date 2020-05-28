Охотники Чувашии не потеряют деньги из-за пандемии коронавируса

28 Май 2020 2020-05-28T16:07:32+03:00

Весной 2020 года в регионе разрешение на добычу пернатой дичи получили 229 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Они заплатили за разрешение на добычу дичи, но на охоту был введен запрет

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В Чувашии многие охотники еще до пандемии коронавируса заплатили госпошлину в размере 650 рублей за разрешение добывать пернатую дичь. Вот только ограничения, введенные из-за распространения инфекции, воспользоваться им так и не дали. В Минприроды Чувашии объяснили, что уплаченную гражданами сумму зачтут в последующие сезоны охоты.

Для того, чтобы деньги не пропали, охотникам нужно обратиться с заявление либо в само ведомство, либо в Дирекцию по охране животного мира и ООПТ. При себе нужно иметь копии документа об оплате госпошлины и разрешения на весеннюю охоту 2020.

Известно, что весной 2020 года в Чувашии разрешение на добычу пернатой дичи получили 229 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU