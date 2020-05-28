Охотники Чувашии не потеряют деньги из-за пандемии коронавируса
В Чувашии многие охотники еще до пандемии коронавируса заплатили госпошлину в размере 650 рублей за разрешение добывать пернатую дичь. Вот только ограничения, введенные из-за распространения инфекции, воспользоваться им так и не дали. В Минприроды Чувашии объяснили, что уплаченную гражданами сумму зачтут в последующие сезоны охоты.
Для того, чтобы деньги не пропали, охотникам нужно обратиться с заявление либо в само ведомство, либо в Дирекцию по охране животного мира и ООПТ. При себе нужно иметь копии документа об оплате госпошлины и разрешения на весеннюю охоту 2020.
Известно, что весной 2020 года в Чувашии разрешение на добычу пернатой дичи получили 229 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU