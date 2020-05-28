В Казани за расстрел машины и убийство будут судить беглого группировщика

28 Май 2020 2020-05-28T13:58:25+03:00

Задержанный так и не признал свою вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Преступление было совершено еще в 2011 году

Изменить размер текста: A A

Летом 2011 года в столице Татарстана произошел конфликт между двумя криминальными группировками. Так, в ночь с 3 на 4 июня члены ОПГ «Седьмовские» устроили на конкурентов засаду во дворах по проспекту Победы.

Среди пятерых участников группировки «Первомайские», вооруженных охотничьими ружьями, по версии правоохранителей, был и Алексей Назаров. Помимо ружей злоумышленники вооружились обрезками арматуры, бутылками с зажигательной смесью и травматическими пистолетами.

Сидящие в засаде обстреляли автомобиль, заехавший о двор. 18-летний водитель, вместе с которым в салоне находились трое подростков, сумел выехать за линию огня. Тем не менее два пассажира все же получили ранения. От которых один из них скончался в больнице. Только потом выяснилось, что никто из ребят попавших под обстрел никакого отношения к ОПГ не имел.

По факту данного нападения были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство, совершенное организованной группой», «Покушение на убийство, двум и более лицам, совершенные организованной группой», «Умышленное повреждение чужого имущества».

Трое из участников расстрела были задержаны и приговорены к различным срокам лишения свободы. Но Назарову, а также лидеру «Седьмовских», тогда удалось скрыться. Последний, к слову, до сих пор находится в федеральном розыске. А вот Алексея Назарова задержали в октябре 2019 года.

- Вину в совершении преступления он не признал, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - На время следствия он заключен под арест. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU