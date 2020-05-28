В Чувашии заблокировали сайт со способами уклонения от самоизоляции
В Чувашии заблокировали сайт, на котором интернет-пользователям рассказывали, как уклонится от самоизоляции во время пандемии коронавируса. На странице имелась не только подробная инструкция, но и графическое описание необходимых действий.
На сайт обратила внимание транспортная прокуратура республики. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать выявленную информацию запрещенной для распространения в России. Иск был удовлетворен - доступ к сайту ограничили.
- За невыполнение правил поведения в условиях режима повышенной готовности предусмотрена административная ответственности. Если нарушение повлекло за собой массовое заражение людей либо создало угрозу наступления таких последствий, предусмотрена уголовная ответственность, - напоминают в пресс-службе прокуратуры Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU