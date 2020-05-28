2020-05-28T16:49:17+03:00
Общество

В Чувашии заблокировали сайт со способами уклонения от самоизоляции

Сделать это потребовала транспортная прокуратура республики
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
На странице имелась не только подробная инструкция, но и графическое описание необходимых действийНа странице имелась не только подробная инструкция, но и графическое описание необходимых действийФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Чувашии заблокировали сайт, на котором интернет-пользователям рассказывали, как уклонится от самоизоляции во время пандемии коронавируса. На странице имелась не только подробная инструкция, но и графическое описание необходимых действий.

На сайт обратила внимание транспортная прокуратура республики. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать выявленную информацию запрещенной для распространения в России. Иск был удовлетворен - доступ к сайту ограничили.

- За невыполнение правил поведения в условиях режима повышенной готовности предусмотрена административная ответственности. Если нарушение повлекло за собой массовое заражение людей либо создало угрозу наступления таких последствий, предусмотрена уголовная ответственность, - напоминают в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Благоустройство дворов в Чебоксарах начнется 1 июня
Президент Татарстана избран председателем наблюдательного совета КФУ
В Чувашии заблокировали сайт со способами уклонения от самоизоляции
В Чувашии за чертой бедности живут 212,5 тысяч человек
В Татарстане обновили норматив дохода с продаж выращенной в огороде продукции
Билайн приглашает казанцев на онлайн-встречу «Чему нас научила удаленка»
Футболист челнинского «КАМАЗа» стал новым российским чемпионом по пенальти
В Чувашии пьяный мужчина попал под свой мотоблок и сломал ноги
Выборы президента Татарстана 2020: цифровых избирательных участков не будет - дорого
Охотники Чувашии не потеряют деньги из-за пандемии коронавируса
Клиенты ВТБ получат 200 млн рублей на погашение ипотеки в рамках электронного взаимодействия с ПФР
Пожар на территории психоневрологического интерната в Марий Эл: эвакуирован 81 человек
Алабаи растерзали овчарку на глазах ребенка: следователи проверят чиновников, которые вовремя не отреагировали на жалобы людей на злых собак
В Казани нашли живым пропавшего Олега Кривоногова
В Чувашии в кювете перевернулась "Лада Гранта": один человек погиб
«Путинские» 10 000 рублей на одного ребенка во время пандемии коронавируса выдадут более 640 000 жителям Татарстана
В Казани около речпорта иномарка насмерть сбила пешехода
Элитарный клуб – только для подписчиков «Комсомольской правды»
В Казани снесут еще 26 нелегальных ларьков
В Казани за расстрел машины и убийство будут судить беглого группировщика
В Димитровграде автомобиль сбил 4-летнего ребенка, который переходил дорогу
ВТБ запустил рефинансирование автокредитов с отсрочкой платежей
РЖД продают шпалопропиточный завод в Зеленодольске
В Чувашии экс-министр юстиции требовала через суд восстановить ее на работе
С июня 2020 российский лоукостер запускает авиарейсы из Казани по четырем направлениям
В Чувашии ночью неизвестный дотла спалил Lexus
В Ульяновске автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста, который выехал на “красный”