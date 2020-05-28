В Чувашии заблокировали сайт со способами уклонения от самоизоляции

28 Май 2020 2020-05-28T16:49:17+03:00

На странице имелась не только подробная инструкция, но и графическое описание необходимых действий Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Чувашии заблокировали сайт, на котором интернет-пользователям рассказывали, как уклонится от самоизоляции во время пандемии коронавируса. На странице имелась не только подробная инструкция, но и графическое описание необходимых действий.

На сайт обратила внимание транспортная прокуратура республики. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать выявленную информацию запрещенной для распространения в России. Иск был удовлетворен - доступ к сайту ограничили.

- За невыполнение правил поведения в условиях режима повышенной готовности предусмотрена административная ответственности. Если нарушение повлекло за собой массовое заражение людей либо создало угрозу наступления таких последствий, предусмотрена уголовная ответственность, - напоминают в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU