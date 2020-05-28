В Чувашии иномарка врезалась в телегу, пострадали пять человек
Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 мая в 22.55 на трассе Аниш в Чувашии. По дороге возле деревни Большие Бикшихи в Канашском районе столкнулись гужевая повозка и иномарка Chevrolet Lacetti. На телеге, которой управляла 35-летняя женщина, трое пассажиров перевозили мотоблок, когда в них на скорости врезался сзади автомобиль.
Доски разбили лобовое стекло автомобиляФото: МВД по Чувашской Республике
В результате аварии пострадали водитель легковушки - доски, из которых была сделана телега, вошли в лобовое стекло Chevrolet Lacetti, ранив водителя, извозчик и трое ее пассажиров. Все они доставлены в больницу. Лошадь во время аварии не пострадала.
На телеге перевозили мотоблокФото: МВД по Чувашской Республике
Изучив материалы с места происшествия, в Госавтоинспекции Чувашии назвали предполагаемого виновного ДТП - это водитель иномарки, который не соблюдал дистанцию и безопасную скорость.
ИСТОЧНИК KP.RU
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