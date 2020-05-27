2020-05-27T18:25:57+03:00
Общество

В Казани все автобусы выйдут на маршруты с 1 июня

Дело в том, что с поэтапным снятием ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, начал увеличиваться пассажиропоток
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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С начала действия режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса пассажиропоток общественного транспорта значительно сократился. Поэтому перевозчики выпускали на маршруты лишь определенное количество тех же автобусов.

Пассажиров стало становиться больше после того, как с 13 апреля ряду системообразующих предприятий все же разрешили вернуться к работе. Количество единиц общественного транспорта начали увеличивать.

Теперь же из-за дальнейшего поэтапного снятия ограничений возникла потребность вернуть на линии все автобусы, троллейбусы и трамваи. Они начнут курсировать уже с 1 июня.

- Перевозки будут осуществляться в соответствии с утвержденными летними графиками движения в рабочие и выходные дни, - сообщает городской комитет по транспорту.

Несмотря на все послабления, в Татарстане все еще действует масочно-перчаточный режим. Без этих средств индивидуальной защиты запрещен вход как в магазины, так и в общественный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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