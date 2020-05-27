«Ак Барс» покидают два нападающих

27 Май 2020 2020-05-27T14:42:28+03:00

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Из «Ак Барса» уходят два нападающих. Контракты Степана Санникова и Владимира Галузина с казанским клубом расторгнуты.

– Клуб благодарит хоккеистов за игру и желает им удачи в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении на официальном сайте команды.

Отметим, Санников перешёл в «Ак Барс» по ходу сезона 2019/2020. Всего нападающий сыграл за клуб 17 матчей при показателе полезности -3, набранными очками не отметился. Галузин же контракт с казанцами подписал по ходу прошлого сезона. Хоккеист провёл за команду 13 матчей при показателе полезности -2, забросил 2 шайбы.

ИСТОЧНИК KP.RU