2020-05-27T14:42:28+03:00
Спорт

«Ак Барс» покидают два нападающих

Казанский хоккейный клуб расторг контракты с Санниковым и Галузиным
Наиля ГАЛИМОВА
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Из «Ак Барса» уходят два нападающих.Из «Ак Барса» уходят два нападающих.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Из «Ак Барса» уходят два нападающих. Контракты Степана Санникова и Владимира Галузина с казанским клубом расторгнуты.

– Клуб благодарит хоккеистов за игру и желает им удачи в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении на официальном сайте команды.

Отметим, Санников перешёл в «Ак Барс» по ходу сезона 2019/2020. Всего нападающий сыграл за клуб 17 матчей при показателе полезности -3, набранными очками не отметился. Галузин же контракт с казанцами подписал по ходу прошлого сезона. Хоккеист провёл за команду 13 матчей при показателе полезности -2, забросил 2 шайбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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