2020-05-27T14:46:19+03:00
Общество

В домах Татарстана появятся постаматы для доставки продуктов питания

Их установят для сокращения контактов между людьми в магазинах во время пандемии коронавируса
Алина ГАБДУЛИНА
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Заказать продукты татарстанцы смогут на любую сумму и из разных магазинов.Заказать продукты татарстанцы смогут на любую сумму и из разных магазинов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Татарстане стабилизировалась, людей по-прежнему просят ограничить физические контакты друг с другом. Для этого в подъездах жилых домов даже планируют установить постаматы для доставки продуктов. Граждане смогут заказывать еду, а курьеры будут приносить ее и оставлять в специальных ящиках. Об этой инициативе сообщили в пресс-службе Агенства инвестиционного развития Татарстана.

Заказать продукты татарстанцы смогут на любую сумму и из разных магазинов через специальное приложение. Сейчас определяются ТСЖ или управляющая компания, в домах которых проект будет запущен в пилотном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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