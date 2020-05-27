В домах Татарстана появятся постаматы для доставки продуктов питания
Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Татарстане стабилизировалась, людей по-прежнему просят ограничить физические контакты друг с другом. Для этого в подъездах жилых домов даже планируют установить постаматы для доставки продуктов. Граждане смогут заказывать еду, а курьеры будут приносить ее и оставлять в специальных ящиках. Об этой инициативе сообщили в пресс-службе Агенства инвестиционного развития Татарстана.
Заказать продукты татарстанцы смогут на любую сумму и из разных магазинов через специальное приложение. Сейчас определяются ТСЖ или управляющая компания, в домах которых проект будет запущен в пилотном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU