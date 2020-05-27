В домах Татарстана появятся постаматы для доставки продуктов питания

27 Май 2020 2020-05-27T14:46:19+03:00

Их установят для сокращения контактов между людьми в магазинах во время пандемии коронавируса

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Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Татарстане стабилизировалась, людей по-прежнему просят ограничить физические контакты друг с другом. Для этого в подъездах жилых домов даже планируют установить постаматы для доставки продуктов. Граждане смогут заказывать еду, а курьеры будут приносить ее и оставлять в специальных ящиках. Об этой инициативе сообщили в пресс-службе Агенства инвестиционного развития Татарстана.

Заказать продукты татарстанцы смогут на любую сумму и из разных магазинов через специальное приложение. Сейчас определяются ТСЖ или управляющая компания, в домах которых проект будет запущен в пилотном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU