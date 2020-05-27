2020-05-27T13:45:36+03:00
Экономика

ВТБ продолжает обслуживание корпоративных карт с истекшим сроком действия

Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк ВТБ продлевает обслуживание корпоративных карт с истекающим в мае сроком действия до 1 июля. Представители среднего и малого бизнеса смогут по-прежнему совершать все необходимые по ним операции в привычном режиме и без взимания дополнительных комиссий за обслуживание карты.

Корпоративная карта – удобное средство для оплаты представительских и командировочных расходов, совершения безналичных покупок необходимых бизнесу товаров и услуг как в торгово-сервисных предприятиях, так и удаленно в режиме онлайн. Также, с нее можно круглосуточно снимать денежные средства в банкоматах ВТБ и сторонних банков. Для пользователей карт самоинкассации ВТБ доступно удобное, быстрое и выгодное внесение выручки сразу на расчетный счет клиента через устройства самообслуживания, сеть которых представлена по всей стране.

- В нынешней эпидемиологической ситуации мы рекомендуем всем клиентам максимально использовать дистанционные способы оплаты товаров и услуг. Управление корпоративным пластиком возможно с помощью онлайн и мобильных сервисов, поэтому наша карта как удобное и безопасное средство проведения расходов пользуется у предпринимателей большой популярностью. Для комфорта наших клиентов мы продлеваем срок действия их карт до конца июня без взимания комиссии за обслуживание. Желающие перевыпустить корпоративную карту могут это сделать в любой момент на стандартных условиях, обратившись в офис банка, - отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани бывший зек напал с ножом на пенсионера МВД
В Казани начали проводить пешеходные экскурсии по Арскому кладбищу
ВТБ продолжает обслуживание корпоративных карт с истекшим сроком действия
В Чебоксарах автобус сбил пятилетнего ребенка
В чувашской Козловке уличную сцену благоустроят за 6 миллионов рублей
«Рубин» вернет болельщикам часть платы за абонементы
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
Малоимущие семьи Ульяновской области будут получать медицинские маски и перчатки бесплатно
Чувашия купит 15 школьных автобусов за 33,7 миллиона рублей
В Ульяновской области иномарка сбила 7-летнего ребенка
В Татарстане в результате удара молнии загорелся частный дом
В Казани иномарка сбила на "зебре" женщину-пешехода
В Марий Эл УФСИН впервые провел прием сидящих в колониях по телефону
В Чувашии создадут Институт развития
Житель Йошкар-Олы срезал с ноги отслеживающий браслет и попытался сдать его в комиссионку
В Марий Эл создадут управление капительного строительства
В Ульяновске спасатели помогли пострадавшим в ДТП
Сергей Шойгу: в Казани массово модернизируют бомбардировщики Ту-22МЗ
В Татарстане 92-летняя пенсионерка упала в погреб и не могла сама выбраться
В Татарстане сотрудники ГИБДД отговорили девушку от суицида
В Йошкар-Оле мужчину шантажировали его же интимными фотографиями