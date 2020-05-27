В Чебоксарах автобус сбил пятилетнего ребенка

27 Май 2020 2020-05-27T13:41:42+03:00

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Во вторник, 26 мая, в Чебоксарах автобус 42-ого маршрута сбил пятилетнего ребенка. Авария произошла в 19.00 на улице Ашмарина возле рынка "Южный". По данным УГИБДД Чувашии, мальчик выскочил на дорогу вне пешеходного перехода.

С места ДТП ребенок был госпитализирован в больницу. Предварительно, у него диагностировали сотрясение головного мозга. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU