В Татарстане в результате удара молнии загорелся частный дом
Сегодня, 27 мая, ночью - 0.16, в на улице Кооперативной в Лениногорске вспыхнул пожар. Пожарных вызвали соседи, когда увидели, что от удара молнии загорелся одноэтажный бревенчатый частный дом.
К приезду спасателей местные жители уже успели отключить электричество и газ - выключили рубильник и перекрыли вентиль газа со стороны улицы. В самом горящем доме хозяев не было - успели выйти на улицу.
Приехавшие пожарные обнаружили, что горит крыша по всей площади дома, угрозы распространения огня на соседние строения отсутствовала. С огнем удалось справиться. Но дом получил повреждения пламенем.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»