В Татарстане в результате удара молнии загорелся частный дом

27 Май 2020 2020-05-27T09:46:48+03:00

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Сегодня, 27 мая, ночью - 0.16, в на улице Кооперативной в Лениногорске вспыхнул пожар. Пожарных вызвали соседи, когда увидели, что от удара молнии загорелся одноэтажный бревенчатый частный дом.

К приезду спасателей местные жители уже успели отключить электричество и газ - выключили рубильник и перекрыли вентиль газа со стороны улицы. В самом горящем доме хозяев не было - успели выйти на улицу.

Приехавшие пожарные обнаружили, что горит крыша по всей площади дома, угрозы распространения огня на соседние строения отсутствовала. С огнем удалось справиться. Но дом получил повреждения пламенем.

ИСТОЧНИК KP.RU