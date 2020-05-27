2020-05-27T09:46:48+03:00
Происшествия

В Татарстане в результате удара молнии загорелся частный дом

В результате происшествия никто не пострадал
Лика ИСАЕВА
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Дом загорелся после удара молнииДом загорелся после удара молнииФото: МЧС Татарстана
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Сегодня, 27 мая, ночью - 0.16, в на улице Кооперативной в Лениногорске вспыхнул пожар. Пожарных вызвали соседи, когда увидели, что от удара молнии загорелся одноэтажный бревенчатый частный дом.

К приезду спасателей местные жители уже успели отключить электричество и газ - выключили рубильник и перекрыли вентиль газа со стороны улицы. В самом горящем доме хозяев не было - успели выйти на улицу.

Приехавшие пожарные обнаружили, что горит крыша по всей площади дома, угрозы распространения огня на соседние строения отсутствовала. С огнем удалось справиться. Но дом получил повреждения пламенем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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